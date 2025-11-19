Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten hat die Risikoaversion zugenommen, so die Analysten der Helaba.Dafür würden Unsicherheiten über den konjunkturellen Zustand der USA und nachlassende Zinssenkungserwartungen verantwortlich gemacht. Hinzu komme die Sorge, dass die Technologiebörsen womöglich zu heiß gelaufen sein könnten. An den Aktienmärkten sei es zu deutlichen Kursverlusten gekommen, schwächer würden auch die Kryptowährungen tendieren, während sich Öl und Gold stabilisieren würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
