Luxemburg (www.fondscheck.de) - Nach einem starken Jahr für Alken Fund blicken die Experten trotz anhaltender Marktvolatilität optimistisch auf 2026, so AFFM in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Das kommende Jahr wird sicher kein entspanntes Jahr für die Märkte in der Breite, sondern ein Jahr der gut geführten Unternehmen und derjenigen, die sie sorgfältig auswählen", sagt Nicolas Walewski, Gründer und CEO von Alken Fund. "Strukturelle Trends wie KI, die steigende Produktivität weltweit und der Investitionszyklus in Europa schaffen ein Umfeld, in dem aktives Stock Picking weiter klar im Vorteil ist." ...

