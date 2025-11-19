Renault Trucks erweitert sein E-Lkw-Angebot um die Modelle E-Tech D12 und D14, die für den städtischen Verteilerverkehr konzipiert sind. Damit wollen die Franzosen E-Lkw für alle städtischen Anwendungen von 12 bis 26 Tonnen bieten. Die neuen Modelle ergänzen die von Renault Trucks entwickelte E-Lkw-Reihe für den mittelschweren Güterverkehr - bisher hat der Hersteller hier den E-Tech D Electric mit 16 Tonnen und den E-Tech D Wide Electric mit 19 oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
