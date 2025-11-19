Die Party am Kryptomarkt scheint vorerst vorbei. Ein massiver Vertrauensverlust lässt Anleger in Scharen aus dem einst gefeierten Bitcoin-ETF von BlackRock fliehen. Das Flaggschiffprodukt IBIT verzeichnete den größten Tagesabfluss seit seiner Auflegung.Am Dienstag zogen Anleger netto 523 Millionen Dollar aus dem iShares Bitcoin Trust ab. Es war bereits der fünfte Tag in Folge mit Kapitalabflüssen, wie aus Daten von Bloomberg hervorgeht. Der Grund: Der brutale Preisverfall des Bitcoin. Die Leitwährung ...

