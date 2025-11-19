Lübeck (ots) -Die OCC Assekuradeur GmbH, Pionier der Oldtimer-Versicherungen, geht neue Wege: Mit der Marke Offlane werden ab sofort Tuning-Versicherungen angeboten - speziell für Kunden, die ihre Fahrzeuge mechanisch, elektronisch und ästhetisch über den serienmäßigen Zustand hinaus modifizieren.Warum Tuner bei herkömmlichen Versicherern durchs Raster fallenHerkömmliche Versicherungsanbieter tun sich mit solchen Umbauten schwer: Tuner finden nur schwer passende Angebote, müssen Veränderungen aufwändig und manuell melden, und im Schadensfall drohen Deckungslücken. Offlane positioniert sich daher klar als neue Lösung für diesen Markt.Der Claim: "Dein Setup. Unser Backup.""Dein Setup. Unser Backup. Die Versicherung, die Ausnahmen liebt." Mit diesem Claim will Offlane Akzente in einer Branche setzen, die Tuning bisher kaum wahrgenommen hat. Produktseitig ist das Versprechen eindeutig: Umbauten, Einzelteile und der daraus resultierende Gesamtwert werden voll anerkannt und geschützt."Tuner werden oft missverstanden" - Offlane setzt auf Anerkennung und Respekt"Tuner haben es schwer, eine passende Kfz-Versicherung zu finden. Standardversicherungen kennen nur Serienmodelle und -listen. Sie übersehen dabei nicht nur die Liebe zum Detail und die teilweise hohen Investitionen in außergewöhnliche Fahrzeuge - es fehlt häufig an Verständnis für die Leidenschaft dieser Community. Tuner werden oft wie lästige Grenzgänger behandelt, obwohl sie ihre Umbauten enorm akkurat, sauber und anspruchsvoll vornehmen", erklärt Marcel Neumann, Chief Sales & Product Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von OCC.Offlane ist für alle, die ihr Auto nicht nur fahren, sondern erschaffenDie Pain Points der Tuning-Szene sind klar: Umbauten werden nicht anerkannt, Deckungszusagen sind oft unklar und rechtlich nicht eindeutig. Offlane will Tunern daher eine transparente und einfache Lösung bieten, die sicherstellt, dass wirklich alle Komponenten abgesichert sind - und dass zukünftige Umbauten unkompliziert nachversichert werden können. Ein weiterer Teil der Strategie: ähnlich wie bei OCC den aktiven Dialog mit der Szene suchen, um Bedürfnisse besser zu verstehen und die Produkte fortlaufend zu optimieren.Markenbotschaft: Anders sein ist normalDer Name Offlane steht für Andersartigkeit: Wer sein Fahrzeug individuell tuned, fährt nicht auf der "Main Lane" wie alle anderen, sondern wählt bewusst seine eigene Linie. Das Logo in rebellischem Grün und Schwarz-Aubergine unterstreicht diesen Anspruch - eine cleane Wortmarke mit einem "O", das sich bewusst aus der Spur lehnt. Doch Offlane will nicht nur anders sein: Die Marke will zeigen, dass Tuner ihr manchmal negatives Image nicht verdient haben. Die Community besteht aus Menschen, die ihre Leidenschaft kreativ, sorgfältig und oft kunstvoll leben. Das verdient Respekt - und genau diesen Ansatz trägt Offlane nach außen. Offlane startet im November 2025 mit einem Online-Tarifrechner und richtet sich an die gesamte Tuning-Community in Deutschland. Weitere Informationen unter offlane.eu oder via garage@offlane.eu.Über OCC Assekuradeur GmbHDie OCC Assekuradeur GmbH, gegründet 1984, ist einer der führenden Spezialversicherer für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in der DACH-Region. Mit innovativen digitalen Lösungen und über 120 Mitarbeitern an den Standorten Lübeck und Wien steht OCC für maßgeschneiderte Absicherung. Zu den Tochtergesellschaften gehören die Campingfreunde Assekuradeur GmbH - Anbieter von Versicherungslösungen für mobiles Reisen - sowie seit November 2025 Offlane, Spezialist für Tuning-Versicherungen.Pressekontakt:OCC Assekuradeur GmbHUnternehmenskommunikationDorian RätzkeWielandstraße 14 b-c23558 LübeckTel.: 0451 871 84 224Mail: presse@occ.euwww.occ.euOriginal-Content von: OCC Assekuradeur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140927/6161689