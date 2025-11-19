Ab einem Portfoliowert von 100 Mio. Dollar müssen institutionelle Investoren in sogenannten 13-F-Filings ihre Positionen quartalsweise veröffentlichen. Diese US-Blue-Chips hat der Bill & Melinda Gates Foundation Trust in Q3 massiv verkauft. 13-F-Statements bieten Anlegern wertvolle Einblicke in das Portfoliomanagement großer Investoren - insbesondere wenn bekannte Persönlichkeiten wie Bill Gates (über den Bill & Melinda Gates Foundation Trust) ihr ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.