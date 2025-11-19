Rekord-Bohrung festigt Potenzial von Bowdens-Silberprojekt

Anzeige / Werbung

Beim aktuellen Bohrprogramm auf dem Bowdens-Silberprojekt stieß das Unternehmen auf die bislang stärkste Silberzone in der Geschichte des Projekts und das seit der ersten Entdeckung vor über 30 Jahren. Dieser außergewöhnliche Treffer bestätigt laut Unternehmensangaben nicht nur das enorme Potenzial der Lagerstätte, sondern liefert auch wichtige Daten für die nächste große Etappe: den Start der Produktion.

Herausragendes Bohrergebnis im Kernbereich der Lagerstätte

Nach Unternehmensangaben wurde mit Bohrloch BD25007 das bislang stärkste mineralisierte Intervall am Bowdens-Silbervorkommen nachgewiesen. Zwischen 75 und 191 Metern habe das Bohrloch 116 Meter mit durchschnittlich 245 g/t Silber, 0,48% Blei und 0,29% Zink durchörtert. Innerhalb dieses Abschnitts seien unter anderem 35 Meter mit 412 g/t Silber gemessen worden. Laut Management übertreffe dieses Ergebnis deutlich den bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2003, der bei 145 Metern mit 144 g/t Silber lag. Die neue Bohrung erreiche 28.378 Gramm-Meter - ein kombinierter Wert aus Gehalt und Mächtigkeit - und liege damit rund 36% über dem bisherigen Spitzenwert.

Weitere hochgradige Abschnitte im Erkundungsprogramm

Die Bohrlöcher BD25006 und BD25005 hätten ebenfalls beachtliche Ergebnisse geliefert. So habe BD25006 über 34 Meter hinweg 339 g/t Silber, 0,70% Blei und 0,82% Zink ergeben - inklusive 2 Metern mit 730 g/t Silber. BD25005 habe auf 57 Metern durchschnittlich 189 g/t Silber durchteuft, mit einem Teilabschnitt von 34 Metern bei knapp 300 g/t Silber. Das Bohrprogramm sei gezielt innerhalb des Ressourcenmodells sowie unterhalb des aktuellen Tagebau-Designs angesetzt worden. Ziel sei laut Unternehmen, zusätzliche hochgradige Zonen für eine mögliche Erweiterung der Reserven zu identifizieren.

