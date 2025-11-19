© Foto: DroneShield

DroneShield rutscht in die nächste Krise: Erst massive Insider-Verkäufe, jetzt der sofortige Abgang des US-Chefs. Die Aktie bricht erneut zweistellig ein.DroneShield rutscht nach einem erneuten Schock tief in die Krise. Der US-CEO Matt McCrann, seit 2019 im Unternehmen und seit 2022 Leiter des amerikanischen Geschäfts, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Die Nachricht kam ohne Vorwarnung, ohne Übergangsphase und ließ die Aktie am Mittwoch um rund 20 Prozent einbrechen. Auf Sicht der vergangenen drei Monate hat die Aktie mehr als 41 Prozent eingebüßt, davon über 39 Prozent allein in der vergangenen Handelswoche. Der plötzliche Weggang des US-Chefs trifft das Unternehmen dort, wo es …