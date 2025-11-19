ImmoScout24 hat das Verhältnis von Angebot und Nachfrage nach Mietwohnungen in 418 deutschen Städten und Landkreisen untersucht. Demnach weisen 127 Regionen einen Angebotsüberhang auf. Ausgewogen ist das Verhältnis von Angebot und Nachfrage in 25% der Kreise und Städte. Die Lage am Mietmarkt in den größten deutschen Städten und Ballungszentren Deutschlands gilt als zugespitzt. Das Immobilienportal ImmoScout24 hat die Kontaktanfragen pro Mietwohnungsangebot in 418 Landkreisen und Städten Deutschlands ...Den vollständigen Artikel lesen ...
