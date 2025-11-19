Duisburg / Düsseldorf (ots) -Die Apothekerkammer Nordrhein hat im Rahmen der Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen die 2000. Urkunde an die Ulmen-Apotheke in Duisburg vergeben. Bei einem persönlichen Besuch in der Apotheke überreichte Kammer-Vizepräsidentin Kathrin Luboldt Apothekenleiterin Barbara Henriette Hermsen die Urkunde und würdigt das langjährige Engagement der Ulmen-Apotheke für ein gelebtes Qualitätsmanagement-System.Die Ulmen-Apotheke steht damit stellvertretend für viele nordrheinische Apotheken, die Qualitätsmanagement nicht als Pflicht, sondern als gelebten Bestandteil ihres Alltags verstehen. Seit ihrer ersten Zertifizierung im Jahr 2010 hat die Apotheke ihr QM-System kontinuierlich weiterentwickelt und an neue Anforderungen angepasst - ein Einsatz, der sich in allen Arbeitsabläufen und im Teamgeist widerspiegelt."Ein gutes QM-System ist kein Selbstzweck, sondern echte Unterstützung im Apothekenalltag", so Vizepräsidentin Kathrin Luboldt, selbst Inhaberin einer QM-zertifizierten öffentlichen Apotheke. "Es schafft Klarheit, fördert das Team und gibt Sicherheit - für die Mitarbeitenden wie für die Patientinnen und Patienten. Barbara Henriette Hermsen und ihr Team zeigen, wie ein QMS tagtäglich gelebt wird."Auch die Auditorin der Kammer bescheinigte der Duisburger Apotheke im diesjährigen Audit eine sehr gute Auseinandersetzung mit den Anforderungen eines modernen Qualitätsmanagements. In ihrem Bericht hebt sie hervor: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln ein sehr gutes Engagement und haben einen hohen Identifikationsgrad mit ihrem QM-System."Inhaberin Barbara Hermsen hat die Ulmen-Apotheke im Januar 2018 übernommen. Zuvor war sie viele Jahre Teil des Teams und kennt die Bedeutung eines gut etablierten QM-Systems aus eigener Erfahrung. "Für uns ist das QM-System ein Werkzeug, das unseren Anspruch an Qualität sichtbar macht. Es hilft uns, unsere Arbeit ständig zu überprüfen und zu verbessern, damit unsere Patientinnen und Patienten sich jederzeit auf uns verlassen können."Mit der 2000. Zertifizierung erreicht die Apothekerkammer Nordrhein einen wichtigen Meilenstein ihrer QM-Zertifizierung. Um diesen Erfolg zu würdigen und gemeinsam mit der Jubiläums-Apotheke zu feiern, erhält das Team der Ulmen-Apotheke einen Gutschein der Kammer - wahlweise für ein Teamcoaching zur Selbstmedikation oder für ein Rezepturcoaching. "Alles, um die Versorgung der Patienten in vielfältiger Weise zu optimieren."Pressekontakt:Daniel BöhnePressereferentApothekerkammer NordrheinPoststr. 440213 DüsseldorfTel. 0211 8388113Original-Content von: Apothekerkammer Nordrhein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15266/6161738