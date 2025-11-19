Laut den Experten von J.P. Morgan Asset Management markieren die politischen Ereignisse der letzten Monate einen Umbruch, der zu strukturellen Veränderungen für Volkswirtschaften und Kapitalmärkte führt. "Wir erleben eine neue Ära, in der wirtschaftlicher Nationalismus und fiskalpolitischer Aktivismus ebenso wie die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz die Rahmenbedingungen für Investoren neu definieren", erläutert Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management. "Diese Entwicklung führt zu einer höheren Inflationsvolatilität, was eine vorausschauende strategische Asset Allokation entscheidender macht, um Portfolios zukunftsfähig und widerstandsfähiger ...

