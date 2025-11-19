Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 18. November 2025, die Landesalpenkommission für die Mandatsperiode 2025 bis 2029 neu bestellt.Den Vorsitz übernimmt ad interim bis 31. Januar 2026 Regula Imhof vom Amt für Umwelt, bevor dieser an Sebastian Menzel - ebenfalls Amt für Umwelt - übergeht. Komplettiert wird die Landesalpenkommission durch Normann Bühler, Martin Bürzle und Florin Wachter als Vertreter der Alpwirtschaft sowie Beat Erne als Vertreter der Vereinigung Bäuerlicher Organisationen. Zusätzlich nimmt Michael Beck vom Amt für Umwelt als Mitglied mit beratender Stimme Einsitz in der Kommission.Die Regierung dankt den neu beziehungsweise wieder bestellten Mitgliedern der Landesalpenkommission für ihre Bereitschaft, in der neuen Mandatsperiode mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Zudem dankt sie den ausscheidenden Mitgliedern Andres Weber, Gebhard Negele und Olav Beck für ihre Mitarbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39Thomas.Bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100936707