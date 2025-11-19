Der weltweite Tabakkonsum nimmt seit Jahren ab, doch ein Branchen-Riese hat den Trend früh erkannt und seine Strategie radikal neu ausgerichtet. Während klassische Wettbewerber mit sinkenden Volumina kämpfen, baut dieser Konzern sein Geschäft mit modernen Nikotinlösungen und rauchfreien Alternativen rasant aus. Genau diese Entwicklung sorgt jetzt für frischen Schwung und eröffnet eine der interessantesten Chancen im Sektor.Der frühe Strategiewechsel des Konzerns macht sich bezahlt. Die Erlöse aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär