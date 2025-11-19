DJ Euroraum-Inflationsdruck sinkt wie erwartet leicht

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Oktober wie erwartet leicht abgenommen. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen nur noch um 2,1 (September: 2,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) erhöhten sich um 0,3 auf Monats- und 2,4 (2,4) Prozent auf Jahressicht. Die Ergebnisse der Vorabschätzung vom 31. Oktober wurden damit wie erwartet bestätigt.

Die Energiepreise lagen um 0,9 (minus 0,4) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, während die Preise von Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak um 2,5 (plus 3,0) Prozent zulegten. Die Preise von Industriegütern ohne Energie erhöhten sich um 0,6 (plus 0,8) Prozent und die Dienstleistungspreise um 3,4 (plus 3,2) Prozent.

November 19, 2025 05:07 ET (10:07 GMT)

