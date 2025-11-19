Rotterdam (www.fondscheck.de) - Robeco gibt heute die Ernennung von Steven de Vries zum Head of Europe Wholesale mit Wirkung vom 1. Dezember 2025 bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser Position wird Steven de Vries für Robeco die Leitung und den Ausbau der Vertriebsstrategie im Wholesale-Geschäft in den wichtigsten europäischen Märkten verantworten. Sein Aufgabenbereich umfasst die Beaufsichtigung der Kundenbeziehungen, des Umsatzwachstums und der Marktentwicklung in Ländern wie Deutschland, der Schweiz, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den nordischen Ländern. Sein Fokus lautet: die Präsenz von Robeco bei Finanzintermediären, Privatbanken, Familienunternehmen und Plattformanbietern zu stärken und gleichzeitig Innovationen im Produktvertrieb und Marketing voranzutreiben. De Vries wird entscheidend dazu beitragen, die Wholesale-Strategie von Robeco mit den allgemeinen Geschäftszielen in Einklang zu bringen. ...

