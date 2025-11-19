Der E-Lkw-Ladenetzbetreiber Milence hat im Rahmen der Solutrans die Einführung eines marktorientierten Preismodells angekündigt. Ab dem 1. Januar 2026 gelten länderspezifische Kilowattstundenpreise. Bislang berechnet Milence den Ladestrom in allen Euro-Ländern zu einem einheitlichen Tarif. Das Joint Venture von Daimler Truck, Traton und der Volvo Group betreibt derzeit 30 öffentliche E-Lkw-Ladestandorte in acht europäischen Ländern, darunter allein ...

