Hamburg (ots) -Du arbeitest bereits mit ChatGPT & Co und möchtest jetzt den nächsten Schritt gehen? Du willst komplexere Aufgaben meistern, fortgeschrittene Prompt-Techniken beherrschen und KI strategisch in deine Arbeitsabläufe integrieren? In diesem Online-Workshop lernst du, wie du aus guten Prompts exzellente machst, wie du die erweiterten Funktionen von ChatGPT nutzt und wie du KI nahtlos in deine Arbeitsprozesse einbindest. Praxisnah, intensiv und mit viel Raum zum Experimentieren.In drei jeweils dreistündigen Sessions vermittelt die KI-Expertin Cordula Lochmann professionelle Techniken und zeigt dir, wie Profis KI in ihrer täglichen Arbeit einsetzen. Der Schwerpunkt liegt auf fortgeschrittenem Prompting für Text und Bild sowie auf der strategischen Prozessintegration. Mit ausreichend Zeit für deine individuellen Projekte und Herausforderungen.Inhalte im Überblick- Advanced Prompt Engineering: Strukturierte Prompts aufbauen, Prompt-Templates entwickeln, reproduzierbare Ergebnisse erzielen- Marken-Voice & Tonalität: KI-Outputs konsistent an deine Unternehmenskommunikation anpassen- Fortgeschrittene KI-Funktionen: Custom GPTs, Projekte und den Canvas-Modus optimal nutzen- Visuelle Identität mit KI umsetzen: Farben und Bilder passend zur Marke- Integration statt Tool-Sammlung: Arbeitsprozesse so gestalten, dass KI zur effizienten Mitarbeiterin wird- Methodiken & Frameworks: Systematisch Prompts optimieren und Anwendungsfälle entwickeln- Praxisprojekte: Eigene Custom GPTs erstellen und Workflows für deinen Arbeitsalltag entwickeln- Qualitätssicherung & Iteration: Outputs gezielt verbessern und kontinuierlich optimierenKey Facts- Termine: 10. bis 24. März 2026, jeweils dienstags von 9:30 - 12:30 Uhr- Leitung: Cordula Lochmann, KI-Expertin & Geschäftsführerin von SnipClip- Veranstalter: news aktuell Academy- Durchführung: online via Zoom- Gruppengröße: mindestens acht, maximal 16 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Verschiebung des Termins vorbehalten.- Teilnahmegebühr: 675 Euro zzgl. MwSt. / 803,25 Euro inkl. MwSt.- Anmeldung bis zum 23. Februar 2026 via E-Mail an: academy@newsaktuell.de- Stornierung: bis zum 24. Februar 2026 kostenfrei möglichAnsprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, heumann@newsaktuell.de, Tel.: 040/ 4113 32845Programm und Ablauf - Session 1- Check-in & Erwartungsabgleich- Fortgeschrittene Prompt-Techniken: Strukturierte Frameworks, Rollen und Personas, mehrstufige Prompts- Tonalität und Marken-Voice durchgängig in Prompts integrieren- Methodik: Eigene Prompts systematisch optimieren, testen und als Templates bereitstellen- Praxisübung: Advanced Prompts entwickeln und iterierenProgramm und Ablauf - Session 2- ChatGPT-Features für Fortgeschrittene: Wo Custom GPTs, Projekte und der Canvas konkret zum Einsatz kommen- Bilder prompten: Markenidentität in Farbwelten, Stil und Bildsprache abbilden- Iteration und Refinement bei Text und Bild- Tools bewusst wählen: Wann du dich mit neuen Tools beschäftigen solltest- - Praxisübung: Ein eigenes Custom GPT für die richtige Tonalität entwickelnProgramm und Ablauf - Session 3- Methodik: Dein Playbook zum Identifizieren und Bewerten von Anwendungsfällen- Arbeitsprozesse gestalten: Klare Rollen, Übergaben, Qualitätschecks, damit KI mitarbeitet- Praxisprojekt: Mit dem Playbook einen eigenen Anwendungsfall erkennen und entwickeln- Ausblick: Neue Entwicklungen im KI-Bereich und wie du am Ball bleibst- Check-out & Abschluss: 5 konkrete Schritte, damit KI ab jetzt verlässlich mitarbeitetDieser Workshop richtet sich an fortgeschrittene KI-Nutzer*innen in Kommunikations- und Marketingteams sowie in Agenturen. Du bist hier richtig, wenn du bereits regelmäßig mit ChatGPT oder anderen KI-Tools arbeitest und nun komplexere Anwendungsfälle umsetzen willst. Du lernst, KI systematisch in deine Arbeitsprozesse zu integrieren, Methoden zur Steigerung der Ergebnisqualität anzuwenden und eigene Anwendungsfälle zu identifizieren und umzusetzen.Voraussetzungen: Grundkenntnisse in der Arbeit mit ChatGPT oder vergleichbaren Tools. Erste Erfahrungen mit Prompting im beruflichen Kontext sind erforderlich. Für eine gewinnbringende Teilnahme empfiehlt sich der Zugriff auf ChatGPT Plus oder Team, damit du die vorgestellten Funktionen in den Praxisübungen direkt nutzen kannst.Methodik: Intensives Learning by Doing. Dieser Workshop setzt auf selbstgesteuertes Lernen mit raschem Tempo:- Kompakte Theorie-Inputs zu fortgeschrittenen Konzepten und Methodiken sowie intensive Praxisphasen- Live-Demonstrationen kompletter Workflows und kollaboratives Arbeiten in Kleingruppen; Peer-Learning: Teilnehmende teilen ihre Erfahrungen und Tipps- Individuelle Betreuung bei eigenen Anwendungsfällen und eine experimentierfreudige Atmosphäre- Zwischen den Sessions: optionale Aufgaben zum VertiefenDu arbeitest an realen Herausforderungen aus deinem Arbeitsalltag, entwickelst fortgeschrittene Prompts und baust funktionierende Workflows auf. Die Gruppe profitiert vom breiten Erfahrungsspektrum aller Teilnehmenden.Trainerin Cordula Lochmann ist Geschäftsführerin der KI-Agentur SnipClip die digitale Fabrik (https://snipclip.com/). Seit 2020 beschäftigt sie sich intensiv mit dem Einsatz generativer KI in der Content-Erstellung und arbeitet seit 2021 mit ihrer Agentur an KI-Projekten. Sie teilt ihr Fachwissen in Webinaren, Workshops und auf Konferenzen. Ihr Fokus: Wie Unternehmen KI erfolgreich in ihre Wertschöpfungskette integrieren.Hier geht's zum Download des Programm-Handouts (https://www.newsaktuell.de/pdf/ki-konkret_fortgeschrittene_mar2026.pdf).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)