Marseille/San Francisco (ots) -Zum Black Friday bietet Unistellar (http://www.unistellar.com/de/), Marktführer für smarte Teleskope, 20 % Rabatt auf das gesamte Sortiment. Die Aktion läuft bis 30. November 2025 und ist der perfekte Zeitpunkt, um die Faszination des Nachthimmels für sich zu entdecken.Smarte Technik für magische NächteUnistellar-Teleskope kombinieren hochmoderne Technologie mit intuitiver Bedienung. Die Unistellar-App richtet das Gerät automatisch auf die gewählten Himmelsobjekte aus und liefert beeindruckende Live-Ansichten - gestochen scharf, auch in lichtverschmutzten Städten. Die Deep Dark Technology reduziert störendes Umgebungslicht, während die Vivid Vision-Technologie Farben authentisch und detailreich darstellt. So wird jede Beobachtung - ob auf dem Balkon, im Garten oder unterwegs - zu einem echten Erlebnis.Vier Modelle für jeden AnspruchDie ODYSSEY-Modelle überzeugen mit kompakter Bauweise und hochwertiger Nikon-Optik, während das ODYSSEY PRO zusätzlich ein Nikon-OLED-Okular bietet. Die Modelle eQuinox 2 und eVscope 2 punkten mit 114-mm-Spiegeln, hoher Lichtempfindlichkeit und zahlreichen Citizen-Science-Missionen.Passendes ZubehörErgänzend bietet Unistellar passgenaue Rucksäcke sowie den Smart Solar Filter für die sichere Sonnenbeobachtungen an.Bei Citizen-Science-Missionen können wissenschaftliche Daten für Projekte der NASA und des SETI-Instituts gesammelt werden. Mit bis zu zehn verbundenen Geräten beobachten Familie und Freunde gleichzeitig Himmelsphänomene - ideal für gemeinsame Sternstunden in langen Winternächten.Die smarten Teleskope und Zubehör sind u.a. online auf www.unistellar.com/de/ erhältlich.