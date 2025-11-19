Hypoport hat am Mittwoch mit der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms für frischen Schwung an der Börse gesorgt. Die Aktien des Finanzdienstleisters zogen am Vormittag kräftig an. Mit einem Plus von gut elf Prozent sind sie derzeit hinter SMA Solar der stärkste Werte des Tages im Nebenwerte-Index SDAX.Der Kurssprung kommt nach einem deutlichen Rücksetzer vom Vortag, als die Papiere im Bereich von 100 Euro ein Zwei-Jahres-Tief markierten. Auf Sicht seit Jahresbeginn bleibt jedoch ein deutliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
