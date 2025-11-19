ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Fusionsplänen mit dem US-Konzern Axalta mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Hauptthema der Telefonkonferenz dürften die regulatorischen Hürden für die Genehmigung des Deals sein, schrieb Geoff Haire am Dienstagmorgen. Er ging davon aus, dass sich die wichtigsten kartellrechtlichen Bedenken auf Beschichtungen für den Automobilmarkt konzentrieren werden. Zudem thematisierte der Analyst mögliche Ausfallgebühren, falls eine Partei zurücktritt sowie unter anderem auch die Begründung für die Fusion./rob/ck/ag



