Der Schweizer Franken war für Deutsche Anleger schon immer interessant, um nicht investiertes Kapital zu parkieren - wird dies so weiter gehen? Der Schweizer Franken (CHF) steht erneut im Fokus der Finanzmärkte. Geopolitische Unsicherheiten, neue US-Zölle und ein möglicher wirtschaftlicher Gegenwind prägen die Ausgangslage. Welche Faktoren bestimmen die nächsten Monate - und wohin steuert der CHF? Fundamentales / neueste politische Entwicklungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.