© Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - Snowfield Photography

MAN plant laut einem Medienbericht eine massive Verlagerung von Produktionsteilen nach Polen. Ein internes Gutachten drängt zur Zustimmung, während die deutschen Standorte trotz Investitionen unter starkem Druck stehen.Laut einem Bericht der österreichischen Zeitung Kurier erwägt der Münchner Lkw- und Busbauer MAN Truck eine weitere Verlagerung von Produktionskapazitäten vom Stammwerk München ins polnische Krakau. Während der Markt für Lkws und Busse unter chinesischem Preisdruck leidet und die Aussichten für das Jahr 2026 düster bleiben, bereitet der Vorstand ein umfassendes Effizienzprogramm vor. Dieses soll die Profitabilität bis zum Jahr 2028 um insgesamt 935 Millionen Euro steigern. …