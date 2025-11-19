Die Alte Leipziger bietet ein digitales Tool für den Vergleich realistischer Ablaufleistungen von Fondspolicen mit Garantien. Der "Altersvorsorge-Rechner" des Versicherers nutzt stochastische Hochrechnungsmethodik des Analysehauses MORGEN & MORGEN. Die Alte Leipziger hat ein neues digitales Tool, das Vermittler im Beratungsgespräch anwenden können. Mit dem "Altersvorsorge-Rechner" lassen sich realistische Ablaufleistungen von Fondspolicen mit Garantien (Hybridrenten) auf Grundlage Basis stochastischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
