Zusammen mit Mirko Siepmann bildet Marion Kornmayer künftig die neue Doppelspitze der BN & Partners Capital AG. Ziel dieser Neuaufstellung ist, das Dienstleistungsangebot für Berater und Partnerunternehmen auszubauen und die operative Effizienz zu stärken. Die BN & Partners Capital AG hat eine neue Doppelspitze: Marion Kornmayer bildet zukünftig gemeinsam mit Mirko Siepmann den Vorstand des Unternehmens. Sie gilt als erfahrene Führungskraft mit einem ausgeprägten Sinn für praxisnahe Lösungen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
