Zusammen mit Mirko Siepmann bildet Marion Kornmayer künftig die neue Doppelspitze der BN & Partners Capital AG. Ziel dieser Neuaufstellung ist, das Dienstleistungsangebot für Berater und Partnerunternehmen auszubauen und die operative Effizienz zu stärken. Die BN & Partners Capital AG hat eine neue Doppelspitze: Marion Kornmayer bildet zukünftig gemeinsam mit Mirko Siepmann den Vorstand des Unternehmens. Sie gilt als erfahrene Führungskraft mit einem ausgeprägten Sinn für praxisnahe Lösungen und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.