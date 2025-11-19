NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Andrea Teixeira going in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf ein Gespräch mit Investoren und Jennifer Mann, Präsidentin Nordamerika bei dem US-Getränkehersteller, ein. Der Konzern beweise weiterhin eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit in einem herausfordernden Konsumumfeld./rob/ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: US1912161007

