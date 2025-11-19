EQS-News: Vantage Foundation / Schlagwort(e): ESG/ESG

Vantage Foundation unterstützt Kechara Soup Kitchen bei der Lebensmittelhilfe in Kuala Lumpur



19.11.2025 / 12:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KUALA LUMPUR, Malaysia, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Vantage Foundation setzte ihre Mission fort, die Gemeinschaft sinnvoll zu unterstützen, und ging kürzlich eine Zusammenarbeit mit Kechara Soup Kitchen (KSK) ein, einer der führenden Nichtregierungsorganisationen Malaysias, die sich seit mehr als 17 Jahren für arme Menschen in Städten und auf dem Land, die indigene Minderheit der Orang Asli und Obdachlose einsetzt. KSK verfolgt einen mehrgleisigen Ansatz, der die Lebensmittelbank (Food Bank), Empowerment-Programme und die Suppenküche (Soup Kitchen) umfasst und unter dem Motto "Hunger kennt keine Grenzen" steht. Die freiwillige Aktion fand in der Kechara Food Bank in Setapak statt, einem wichtigen Zentrum, in dem Trockenwaren und Güter des täglichen Bedarfs gelagert, organisiert und an bedürftige Familien verteilt werden. Insgesamt zehn Freiwillige der Vantage Foundation nahmen an dem Programm teil und arbeiteten zusammen mit KSK-Mitarbeitenden an der Vorbereitung und Auslieferung der Lebensmittelpakete. Das Team besuchte sechs registrierte Haushalte in Cheras und Jinjang, die von der KSK als Teil einer von städtischer Armut betroffenen Gruppe identifiziert wurden. Zu den Begünstigten gehörten Familien, die in armen oder instabilen Verhältnissen leben, Haushalte mit behinderten Mitgliedern und ältere Menschen, die allein und ohne familiäre Unterstützung leben. Durch diese praktische Erfahrung konnten sich die Freiwilligen ein Bild von der Realität der unsicheren Ernährungslage im städtischen Malaysia machen. Viele Familien sind auf monatliche Unterstützung angewiesen, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, und die Lieferungen trugen dazu bei, dass sie Zugang zu lebenswichtigen Gütern wie Reis, Lebensmittelkonserven, Hygieneartikeln und Dingen des täglichen Bedarfs hatten. "Durch die Teilnahme an diesem Einsatz konnten wir die strukturellen Herausforderungen, mit denen gefährdete Gemeinschaften in Kuala Lumpur konfrontiert sind, besser verstehen", so Steven Xie, Executive Director der Vantage Foundation. "Es war eine demütigende Erinnerung daran, dass kleine Taten eine große Wirkung haben können, wenn sie denen zugute kommen, die sie am meisten brauchen." Informationen zur Vantage Foundation Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre im Vereinigten Königreich gegründet wurde. Die Stiftung hat sich mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammengetan, darunter Grab Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach for Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fördern. Weitere Informationen finden Sie auf www.vantage.foundation Kechara Food Bank Kechara Food Bank ist ein wichtiger Bestandteil der Mission der Kechara Soup Kitchen, die sich darauf konzentriert, gefährdete Einzelpersonen und Familien vor Obdachlosigkeit zu bewahren. Im Gegensatz zur traditionellen Suppenküche der KSK, die Obdachlose mit warmen Mahlzeiten, medizinischer Versorgung und Sozialhilfe versorgt, liefert die Lebensmittelbank Trockenwaren und lebensnotwendige Güter an marginalisierte Familien, um deren Lebensbedingungen zu stabilisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://kecharasoupkitchen.com/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825886/Vantage_Foundation_Supports_Kechara_Soup_Kitchen_Community_Food_Aid_Initiative.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-foundation-unterstutzt-kechara-soup-kitchen-bei-der-lebensmittelhilfe-in-kuala-lumpur-302620086.html



19.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News