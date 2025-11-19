EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MEDICLIN AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

MEDICLIN AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



19.11.2025 / 12:29 CET/CEST

Hiermit gibt die MEDICLIN AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.05.2026

Ort: https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.05.2026

Ort: https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort: https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort: https://www.mediclin.de/en/investor-relations/financial-publications/





