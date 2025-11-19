Mainz (ots) -
Woche 50/25
Mittwoch, 10.12.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Spiel mit Milliarden - Die Benko-Pleite
Deutschland 2024
"ZDF.reportage: Mega-Party in Kroatien - Spring Break an der Adria" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Woche 51/25
Mittwoch, 17.12.
Bitte Programmergänzung beachten:
6.45 Wer ist der Trump-Clan?
Deutschland 2024
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
