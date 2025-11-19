Mainz (ots) -Woche 50/25Mittwoch, 10.12.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Spiel mit Milliarden - Die Benko-PleiteDeutschland 2024"ZDF.reportage: Mega-Party in Kroatien - Spring Break an der Adria" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Woche 51/25Mittwoch, 17.12.Bitte Programmergänzung beachten:6.45 Wer ist der Trump-Clan?Deutschland 2024(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6161855

