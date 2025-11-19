Köln (www.fondscheck.de) - Der Oktober war von einem insgesamt freundlichen Marktumfeld geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Unterstützt von der vermeintlichen Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie einer weiteren, im Vorfeld erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank hätten die Aktienmärkte Zugewinne verbucht. Im Rentenbereich seien Staatsanleihen und Unternehmensanleihen moderat im Wert gestiegen, während Hochzinsanleihen etwas zurückgeblieben seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de