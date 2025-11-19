Sechs europäische Betreiber von Wasserstofftankstellen haben sich zur "H2 Infrastructure Alliance" zusammengeschlossen, um den Ausbau der Wasserstoffmobilität zu beschleunigen - auch H2 Mobility aus Deutschland. Bevor es an den Ausbau geht, schließt H2 Mobility hierzulande aber erst einmal 14 Standorte zum Jahresende. Zunächst aber zur "H2 Infrastructure Alliance": Der Zusammenschluss vereint Hydri (Schweden), TEAL Mobility (Frankreich), Fountain ...

