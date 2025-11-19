Rekordabflüsse aus Bitcoin-ETFs und der Umschwung zu aggressiven Put-Wetten zeigen, wie rasant die Stimmung am Krypto-Markt ins bearishe gekippt ist.Die Stimmung am Kryto-Markt hat sich in wenigen Wochen komplett gedreht. Während der Kurs der größten Kryptowährung Bitcoin seit Anfang Oktober über 25 Prozent eingebüßt hat und derzeit um die Marke von 91.000 US-Dollar pendelt, reagieren institutionelle Anleger zunehmend mit Risikoabbau. Besonders deutlich zeigt sich das im ETF-Segment - allen voran beim Branchenprimus BlackRock. Rekordabflüsse: BlackRock verzeichnet stärksten Tagesabfluss seit ETF-Start BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT), der weltweit größte Spot-Bitcoin-ETF mit rund …

