Silver King vor dem Bohrstart: Prismo Metals schärft Kupfer-Gold-Ziele in Arizona

Anzeige / Werbung
Prismo Metals schärft Bohrziele auf Silver King (Arizona): Kartierung & Geochemie definieren Black Diamond als Kupfer-Gold-Ziel; Genehmigungen laufen, IP- und Laborergebnisse stehen aus - Zweiphasenprogramm bereit.
Prismo Metals Inc. (CSE: PRIZ, OTCQB: PMOMF) meldet neue Explorationsergebnisse vom Silver-King-Projekt in Arizona und konkretisiert die Planung für ein zweiphasiges Bohrprogramm. Im Fokus standen zuletzt Kartierungen, Probenahmen und geophysikalische Arbeiten im Bereich Black Diamond, einem Zielgebiet mit Kupfer-Gold-Mineralisation. Parallel dazu kommt Prismo Metals beim Genehmigungsprozess für die geplanten Bohrungen voran und sieht die ersten Arbeitsphasen nach eigener Aussage finanziell abgesichert.
Das Silver-King-Projekt liegt in einem historischen Bergbaugebiet Arizonas mit früherem Silberabbau. Prismo Metals konzentriert sich dort derzeit auf die Weiterentwicklung mehrerer Zielzonen, darunter das Black-Diamond-Gebiet sowie eine stark alterierte felsische Intrusion mit Stockwerkvererzung. Die neuen Daten dienen dazu, konkrete Bohrziele für die nächsten Arbeitsschritte abzuleiten.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)