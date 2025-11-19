DJ Nokia will sich für den KI-Markt neu aufstellen

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Nokia hat Pläne für eine Neupositionierung des Unternehmens vorgestellt. Der finnische Telekommunikationsausrüster will sich verstärkt auf den stark wachsenden Markt für künstliche Intelligenz konzentrieren und wird dazu das Geschäftsmodell vereinfachen und sein Führungsteam umbesetzen.

Nokias neue Strategie zielt darauf ab, sein Wachstum in den Bereichen KI und Cloud zu beschleunigen und zugleich neue Technologien zu entwickeln, die KI in die nächste Generation von Mobilfunknetzen einbinden.

Die Pläne wurden im Vorfeld eines Investorentags veröffentlicht, auf dem CEO Justin Hotard diese neue Strategie neben langfristige Finanzziele und Änderungen im Führungsteam vorstellen wird.

Die Fokussierung auf KI erfolgt, nachdem Nvidia kürzlich 1 Milliarde US-Dollar in das Unternehmen investiert hat und durch den Erwerb neu ausgegebener Aktien eine Beteiligung von 2,9 Prozent an dem Unternehmen hält.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 06:58 ET (11:58 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.