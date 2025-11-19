Düsseldorf (ots) -Seit anderthalb Jahrzehnten schreiben TK Maxx und die Kinderhilfsorganisation Children for a better World e.V. (CHILDREN) eine gemeinsame Erfolgsgeschichte im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland. Diese Partnerschaft, die für gelebte gesellschaftliche Verantwortung und nachhaltige Hilfe steht, konnte bereits über 6,5 Millionen Euro sammeln und nahezu 12.500 Kindern den Weg in eine bessere Zukunft ebnen. Prominente Unterstützer dieses Engagements - wie die beliebte Sängerin Sarah Engels - setzen sich darüber hinaus durch gemeinsame Aktionen für die gute Sache ein.Das ganzjährige Herzensanliegen von TK Maxx und CHILDREN fand nun in der besonderen Atmosphäre der Vorweihnachtszeit eine stimmungsvolle Fortsetzung: Nach einer bereits erfolgreichen Spendenaktion im Sommer nutzten die Partner die besinnliche Zeit, um erneut ein starkes Zeichen für Kinder in Not zu setzen und die Wichtigkeit ihrer fortwährenden Zusammenarbeit hervorzuheben.Festlicher Weihnachtsmarkt für den guten ZweckDas AWO Jugend- und Nachbarschaftshaus in Köln verwandelte sich gestern in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt, der Kinder der CHILDREN Einrichtung und zahlreiche Gäste gleichermaßen begeisterte: Bei festlichen Leckereien, wärmenden Getränken und vielfältigen Aktivitäten für Groß und Klein wurde der gemeinsame Erfolg der letzten 15 Jahre gefeiert und die wichtige Arbeit von TK Maxx und CHILDREN in den Mittelpunkt gerückt. Ein emotionaler Höhepunkt war das Singen unterm Weihnachtsbaum mit der beliebten Sängerin Sarah Engels, die gemeinsam mit den Kindern herzerwärmende Adventslieder anstimmte. Weitere prominente Gäste vor Ort zeigten darüber hinaus ihr Engagement für den guten Zweck. Die Veranstaltung bot eine wunderbare Plattform, um die anhaltende Notwendigkeit der Unterstützung hervorzuheben und zu zeigen, wie viel Gutes durch gemeinsames Handeln bewirkt werden kann.Gemeinsam Gutes tunEin wesentlicher und ganzjähriger Baustein für die Finanzierung dieser Projekte sind die TK Maxx Charity-Artikel, von denen passend zur Weihnachtszeit nun die aktuelle Kollektion erhältlich ist. Kund*innen können sich auf eine Vielzahl an festlichen Produkten, von kuscheligen Socken mit weihnachtlichen Motiven über gestrickte Schlüsselanhänger, duftende Seifen und weihnachtliche Grußkarten bis hin zu festlichen Duftkerzen freuen. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr sind die Weihnachtspyjamas für die ganze Familie. 25 % der Einnahmen von jedem verkauften Charity-Produkt kommt CHILDREN zugute und bietet Kund*innen so eine einfache und zugleich wirkungsvolle Möglichkeit, sich im Alltag zu engagieren. Jeder Kauf trägt direkt dazu bei, die Mittagstische zu sichern, neue Entdeckeraktivitäten zu ermöglichen und Kindern eine Perspektive voller Chancen, Bildung und Selbstbestimmung zu geben.Bildmaterial können Sie hier (https://bmemea.egnyte.com/fl/ptY9MP8h4kry) downloaden.Über CHILDRENCHILDREN ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Sie wurde 1994 von Gabriele Quandt und Dr. Florian Langenscheidt gegründet und verfolgt mehrere Anliegen: In deutschen Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert CHILDREN engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Ideen für andere Menschen einsetzen. In den CHILDREN Kinderbeiräten dürfen Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern entscheiden. Und mit dem Projekt Generation Germany begeistert CHILDREN junge Menschen für Demokratie.Über TK MaxxTJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc., dem führenden Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 183 Stores; europaweit zählt das Off-Price-Unternehmen mehr als 630 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden.Auf www.tkmaxx.de (https://www.tkmaxx.com/de/de/) können Kund*innen rund um die Uhr noch mehr Marken-Deals shoppen. Alle Deals und Vorteile sind jetzt auch über die neue TK Maxx App stets griffbereit. Sie ermöglicht den einfachsten Zugang zu allem, was das TK Maxx Herz begehrt: vom Online-Shop, dem Treueprogramm Treasure bis zu Geschenkgutscheinen.Pressekontakt:TK Maxx PressekontaktBurson GmbHTel: +49 (0) 174 207 352 4E-Mail: tkmaxxdeutschland@bursonglobal.comOriginal-Content von: TK Maxx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101088/6161934