Über die brandgefährlichen, antizivilisatorischen Zensurtendenzen und den wachsenden Kontrollfetisch Brüssels wurde in den vergangenen Monaten intensiv diskutiert. Und es ist bezeichnend für diesen Kontrollverlust, dass ausgerechnet EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen selbst den maximalen Kontrast zwischen der Ohnmacht des EU-Bürgers und einer zunehmend entgrenzt operierenden Bürokratenkaste in Brüssel sichtbar machte. Dort setzt man derzeit alle D ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.