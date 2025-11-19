© Foto: Picture Alliance

Air France-KLM will bei TAP einsteigen - dies könnte die europäische Luftfahrtlandschaft umkrempeln. Die Fluggesellschaft könnte damit ihre Position auf den lukrativen Strecken zwischen Europa und Brasilien stärken. Die Fluggesellschaft Air France-KLM bewirbt sich um einen Einstieg bei der portugiesischen Staats-Airline TAP. Vorstandschef Ben Smith sagte diesbezüglich am Dienstagabend gegenüber Bloomberg: "Wir haben offiziell unser Interesse angemeldet." Dies könnte den europäischen Luftfahrtmarkt erheblich beeinflussen, da auch andere große Airlines wie Lufthanse und IAG Interesse gezeigt haben. Air France-KLM ist damit der erste Konzern, der sich öffentlich zu einem beabsichtigten …