DALIAN, China, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Liaoning Football Super League 2025 (kurz "Liaochao") ist am 15. November im Dalian Suoyuwan Football Stadium erfolgreich zu Ende gegangen. Im Finale setzte sich das Team aus Dalian souverän mit 4:0 gegen die Mannschaft aus Benxi durch und sicherte sich damit vor 55.678 Zuschauern, welche den besonderen Moment live miterlebten, den Meistertitel.

Das Turnier, das vom Sportbüro der Provinz Liaoning ausgerichtet und vom Fußballzentrum der Provinz Liaoning, dem Fußballverband Liaoning sowie den Sportbehörden der teilnehmenden Städte und Bezirke organisiert wurde, erstreckte sich vom Anpfiff am 5. September über mehr als zwei Monate. Insgesamt traten 16 Teams aus 14 Städten der Provinz, der Shenfu-Demonstrationszone sowie dem Kreis Heishan in 63 hart umkämpften Begegnungen gegeneinander an. Die "Liaochao" ist ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Fußballreformen in Liaoning. Die Liga fördert die sportliche Entwicklung der Region, indem sie eine erstklassige Plattform für Wettkämpfe und Austausch bietet und gleichzeitig die Begeisterung der Bevölkerung für Fußball weiter stärkt.

Abseits des Spielfelds sorgten der "City Super Bazaar" und zahlreiche Begleitveranstaltungen für weitere Höhepunkte und stellten die kulturelle Vielfalt der Region Liaoning vor. Vom 14. bis 16. November wurde auf dem Außengelände des Dalian Suoyuwan Football Stadium das Kultur-, Tourismus- und Sportfestival der Liaoning Football Super League 2025 ausgerichtet. Das Veranstaltungsgelände war in sieben Themenbereiche gegliedert. Zu sehen waren unter anderem Ausstellungsflächen zu den Kultur- und Tourismusressourcen aller 14 Städte der Provinz sowie eine Präsentation zu den "15. Nationalen Winterspielen". Die Veranstaltung zog zahlreiche Besucher an. Neben der Faszination für Fußball konnten die Gäste auch neue Eindrücke von den kulinarischen Spezialitäten und der Landschaft Dalians sowie der gesamten Provinz Liaoning gewinnen - Eindrücke, die ihre Vorfreude auf weitere Erlebnisse zusätzlich stärkten.

