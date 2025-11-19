Donald Trump lässt die Märkte mal wieder tanzen. Diesmal nicht mit Tweets über Zölle oder Krypto, sondern mit einer Bemerkung über die Federal Reserve. Er habe seine Wahl schon getroffen, wer Jerome Powell an der Spitze der US-Notenbank ablösen soll. Das war genug, um die Wettmärkte in Bewegung zu setzen. Kevin Hassett schoss bei Polymarket und Kalshi nach vorne, die Wahrscheinlichkeiten stiegen auf 40 bis 47 Prozent. Für alle, die sich mit Bitcoin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...