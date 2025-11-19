Bonn/Berlin (ots) -Die Scopevisio AG (https://www.scopevisio.com/) wurde im Rahmen des renommierten Wirtschaftspreises Innovator des Jahres als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte im feierlichen Rahmen des Festakts in Berlin, bei dem führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien anwesend waren. Der Preis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Unternehmensinnovationen im deutschsprachigen Raum und wird jährlich im Rahmen der Deutschen Innovationswoche vergeben.Die Auszeichnung würdigt die Scopevisio AG für ihre wegweisende Arbeit im Bereich Künstliche Intelligenz und Unternehmenssoftware. Mit ihrer Cloud-basierten Plattform hat das Unternehmen einen neuen Standard für digitale Prozessautomatisierung und KI-gestützte Unternehmenssteuerung gesetzt - und damit einen zentralen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands geleistet. Das Nominierungs- und Juryverfahren wird von unabhängigen Fachgremien begleitet, die Innovationsgrad, Marktrelevanz und Zukunftsfähigkeit der eingereichten Lösungen bewerten.Eröffnet wurde der Abend von Frank Dopheide, der den Festakt moderierte und die besondere Bedeutung unternehmerischer Innovationskraft für Deutschland hervorhob. Im Verlauf des Abends wurde ebenfalls Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon, einer der international einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler und Erfinder des Begriffs "Hidden Champions", ausgezeichnet. Seine Laudatio unterstrich die Relevanz exzellenter Unternehmensführung und nachhaltiger Innovationsstrategien.Zu den weiteren Gratulanten zählte Dr. Jörg Haas, Unternehmer, Investor und langjähriger Wegbegleiter digitaler Geschäftsmodelle, der die Scopevisio AG bereits 2007 als wegweisenden Innovationstreiber gegründet hat. Haas ist zudem in mehreren Innovationsgremien aktiv und begleitet seit Jahren Transformations- und Digitalisierungsinitiativen in der deutschen Wirtschaft."Die Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für unser Team und unsere Vision", sagt der Vorstand der Scopevisio AG. "Wir entwickeln Technologie, um Unternehmen zu entlasten, zu beschleunigen und Geschäftsprozesse zu vereinfachen."Die Scopevisio AG betont, dass die Auszeichnung ein weiterer Ansporn sei, die Entwicklung KI-getriebener Unternehmenslösungen konsequent fortzuführen - mit dem Ziel, die Zukunft der Arbeit aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten.Über den Preis "Innovator des Jahres"Der Award wird in mehreren Kategorien verliehen - darunter Innovator des Jahres, Green Innovator des Jahres, Innovationsort des Jahres, Ehrenpreis, Auszeichnungen für Erfolgreiche Frauen im Mittelstand und der Innovationspreis für Einzelfertiger. Die Preisvergabe ist eingebettet in die Deutsche Innovationswoche, ein mehrtägiges Eventformat mit Vorträgen, Networking-Formaten wie der Innovators Lounge, sowie Panels zu Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.Über die Scopevisio AGDie Scopevisio AG ist ein führender Anbieter ganzheitlicher Cloud-ERP-Lösungen und KI-basierter Automatisierungssoftware. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, Geschäftsprozesse digital abzubilden, effizienter zu gestalten und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Mit seinem Plattformansatz verfolgt Scopevisio das Ziel, das "Unternehmen der Zukunft" intelligent, vernetzt und automatisiert zu realisieren.Unternehmens- und Pressekontakt:Scopevisio AGHead of CommunicationÖzlem Doger-HerterRheinwerkallee 353227 BonnE-Mail: oezlem.doger-herter@scopevisio.comOriginal-Content von: Scopevisio AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78812/6161982