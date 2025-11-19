Die Gema hat den KI-Anbieter OpenAI wegen Urheberrechtsverletzung bei Liedtexten verklagt - und Recht bekommen. Eine Juristin vom Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München ordnet das Urteil ein. Neun Liedtexte von bekannten deutschen Songs waren lediglich nötig, um ChatGPT und dessen Anbieter OpenAI vorzuführen und eine unzulässige Vervielfältigung und Wiedergabe von lizenzierten Texten ohne Erlaubnis anzulasten. Damit hatte das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
