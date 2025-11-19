In Bremen findet derzeit die Space Tech Expo Europe statt, die größte B2B-Messe für Weltraum-Unternehmen in Europa. Den ausstellenden Unternehmen kommt eine wachsende Aufmerksamkeit zu, da die Bundesregierung für Weltraumprojekte und eine Sicherheitsarchitektur im All viele Milliarden bereitstellt. Chancen auch für den Weltraum-Index. Während sich in Bremen noch bis Donnerstag Tausende Besucher an den Ständen von über 700 Ausstellern bei der diesjährigen Space Tech Expo Europe drängen, hat sich ...

