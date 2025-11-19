In Bremen findet derzeit die Space Tech Expo Europe statt, die größte B2B-Messe für Weltraum-Unternehmen in Europa. Den ausstellenden Unternehmen kommt eine wachsende Aufmerksamkeit zu, da die Bundesregierung für Weltraumprojekte und eine Sicherheitsarchitektur im All viele Milliarden bereitstellt. Chancen auch für den Weltraum-Index. Während sich in Bremen noch bis Donnerstag Tausende Besucher an den Ständen von über 700 Ausstellern bei der diesjährigen Space Tech Expo Europe drängen, hat sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
