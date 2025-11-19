Der positive Newsflow bei der amerikanischen Merck & Co reißt nicht ab. Nach äußerst vielversprechenden Studiendaten am Dienstag legt das Unternehmen mit einer weiteren Zulassung und frischen Ergebnissen zu einer HIV-Therapie nach. Bei der im Dow Jones gelisteten Aktie zeichnen sich weitere Kursgewinne ab.Doch zunächst ein Blick auf die jüngsten positiven News: In der Europäischen Union (EU) darf Merck & Co seinen Top-Seller Keytruda über sämtliche zugelassene Indikationen bei Erwachsenen ...

