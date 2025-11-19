KI-Musik ist überraschend beliebt. Dabei wollen sich viele Streaming-Nutzer von Songs distanzieren, die nicht von einem Menschen produziert wurden. Das Problem: KI-Lieder sind kaum noch als solche zu erkennen. KI-generierte Songs überschwemmen derzeit das Internet - auch, weil sie inzwischen kaum noch von menschlich komponierter Musik zu unterscheiden sind. Eine aktuelle Studie der Streaming-Plattform Deezer zeigt, dass 97 Prozent der Befragten nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n