Wolfratshausen (ots) -Der Forms Reader steht ab sofort auch Kunden der Der IT-Macher GmbH zur Verfügung.Das in Oracle APEX entwickelte Werkzeug ermöglicht eine detaillierte Analyse von Oracle Forms-Modulen und erleichtert den Überblick über Aufbau, Struktur und Abhängigkeiten bestehender Anwendungen.Der Forms Reader bietet auch APEX-Entwicklern ohne tiefere Forms-Erfahrung einen klaren Einblick in die Architektur einer Anwendung und macht komplexe Inhalte deutlich verständlicher. Mithilfe flexibler Filterfunktionen können gezielt einzelne Bereiche eines Forms-Moduls betrachtet werden, um relevante Informationen schneller zu erkennen und die Business-Logik besser zu verstehen.Neben der strukturierten Darstellung aller Modulinhalte verfügt der Forms Reader über Analysefunktionen, die helfen, die Komplexität eines Moduls einzuschätzen und Optimierungspotenziale zu identifizieren. Dies erleichtert auch die präzisere Bewertung von Entwicklungsaufwänden.Der Forms Reader ist eine Eigenentwicklung der Der IT-Macher GmbH, wurde jedoch in der Vergangenheit ausschließlich intern eingesetzt. Die größte Hürde bei der Ablösung oder Modernisierung von Forms-Anwendungen - unabhängig von der Zieltechnologie - ist das vollständige Verständnis der bestehenden Anwendung. Genau hier setzt der Forms Reader an und unterstützt zuverlässig."Eine einfache Bedienbarkeit, wie man sie vom Forms API Master kennt, war uns besonders wichtig", erläutert Michael Kilimann, Geschäftsführer der Der IT-Macher GmbH und Kundenansprechpartner für den Bereich Oracle Forms Modernisierung.Ob die Ablöse von Oracle Forms naheliegend zu Oracle APEX führt oder in eine andere Technologie - der Forms Reader unterstützt künftig nicht nur IT- Macher intern, sondern steht jetzt auch unseren Kunden kostenlos zur Verfügung.Mit dem absehbaren Ende von Oracle Forms mit der letzten Version Forms 14 steigt die Nachfrage nach Modernisierung derzeit stark an.Sollte wider Erwarten eine Oracle Forms 15 Version erscheinen, schadet es dennoch nicht, die eigene Forms-Landschaft detailliert analysiert und optimiert zu haben.Für Fragen zur Modernisierung oder zum Forms Reader wenden Sie sich bitte direkt an Michael Kilimann oder sprechen Sie uns auf der DOAG 2025 in Nürnberg an. Auf der nächstjährigen APEX connect 2026 im Heide Park stellen wir Ihnen unseren Forms Reader auch gerne persönlich vor.Als einer der wenigen IT-Dienstleister vereint der IT-Macher umfassendes Know-how in den Technologien - Oracle Forms & APEX. Das 30-köpfigee Team ist spezialisiert auf Oracle Forms, APEX, den Oracle WebLogic Server sowie die Oracle-Datenbank.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHAnna KilimannMarketing und KommunikationKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT-Macher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121145/6162019