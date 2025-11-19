Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS hat mit der Abwicklung des Aktienfonds DWS Invest ESG Social Focus (ISIN LU2420982006/ WKN DWSWFW) begonnen, so die Experten von "FONDS professionell"."Sobald der Investmentmanager die Liquidation aller Vermögenswerte abgeschlossen hat und alle Kosten berücksichtigt wurden, wird der Liquidationserlös am 27. November 2025 an die Anteilinhaber ausgezahlt", heiße es in einer Mitteilung an Anleger, die FONDS professionell ONLINE vorliege. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
