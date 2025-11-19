Wien (www.fondscheck.de) - Rupini Deepa Sobottka und Berenberg gehen getrennte Wege, so die Experten von "FONDS professionell".Die Hamburger Privatbank habe Informationen von FONDS professionell ONLINE, nach denen die langjährige Nachhaltigkeitschefin der Berenberg-Sparte Wealth and Asset Management freigestellt worden sei, auf Anfrage der Redaktion bestätigt. Die promovierte Finanzwissenschaftlerin habe seit März 2018 als Head of ESG Office fungiert. ...

