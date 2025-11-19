© Foto: Nicolas Economou - NurPhoto

Nach Gesprächen zwischen den Niederlanden und China wurde die Intervention gegen den Chiphersteller Nexperia ausgesetzt. Diese Lösung könnte die globalen Chipprobleme in der Automobilindustrie entschärfen.Die niederländische Regierung hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie ihre Intervention beim chinesischen Chiphersteller Nexperia nach Gesprächen mit den chinesischen Behörden ausgesetzt hat. Wirtschaftsminister Vincent Karremans erklärte: "Wir sehen dies als Zeichen des guten Willens." In einer separaten Erklärung an das Parlament fügte Karremans hinzu, dass es nun klar sei, dass Peking Unternehmen aus Europa und anderen Ländern den Export von Nexperia-Chips erlaube. "Dies ist ein …