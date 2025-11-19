DJ Jungheinrich-AR-Chef Rolf Najork verlässt Gremium zum Jahresende
DOW JONES--Der Vorsitzende des Aufsichtsrats von Jungheinrich, Rolf Najork, wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aus dem Kontrollgremium ausscheiden. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, erfolgt der Schritt auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen. Hintergrund der Entscheidung Najorks seien abweichende Auffassungen über die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrates.
