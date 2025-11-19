Mainz (ots) -
Woche 51/25
Montag, 15.12.
Bitte Programmänderung beachten:
20.15 Smart Shopper
Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest
Deutschland 2025
"Smart Shopper - Heiße Luft: Airfryer & Co. im Härtetest" entfällt
(weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 19.12.
Bitte Programmänderung beachten:
13.30 Smart Shopper
Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest
Deutschland 2025
"Smart Shopper - Heiße Luft: Airfryer & Co. im Härtetest" entfällt
(weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen)
Woche 52/25
Freitag, 26.12.
Bitte Programmänderung beachten:
10.30 Smart Shopper
Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest
Deutschland 2025
"Smart Shopper - Heiße Luft: Airfryer & Co. im Härtetest" entfällt
(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)
