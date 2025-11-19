Echingen (ots) -Die Brass Wiesn hat in Echingen bei München Tradition. Das Festival für Blasmusik und Brass geht auch im Sommer 2026 wieder an den Start. Vom 30.7. bis zum 2.8.2026 strahlt das Gelände am Echinger Seein Echingen nur so vor bayerischer Lebensfreude. Als Headliner mit Mit dabei sind unter anderem Oimara mit Bande. Zwischen Biergarten und Trachten verspricht die Brass Wiesn auch 2026 zu einem Sommerhighlight zu werden. Tickets sind bei Reservix (https://reservix.de/tickets-brass-wiesn-festival/t5948)erhältlich.Die Brass Wiesn ist ein bayerisches Musikfestival am Echinger See, das seit 2014 offiziell für eine einzigartige Mischung aus traditioneller Blasmusik und modernen Brass-Sounds steht. Von zünftigen Blaskapellen über Brass-Pop und Funk bis zu energiegeladenen Live-Acts vereint das Festival bayerische Lebensfreude mit musikalischer Vielfalt. Mit Tracht, Camping, gemütlichen Biergärten, Workshops, erstklassiger Kulinarik und einer ausgelassenen Atmosphäre hat sich die Brass Wiesn zu einem beliebten Treffpunkt für Musikliebhabender entwickelt, die Blasmusik in all ihren Facetten feiern wollen.Line Up für 2026Die erste Bandwelle rollt und es sind einige Brecher unter den Künstlerinnen und Künstlern. So hat Oimara mit Bande bereits für das Festival 2026 zugesagt. Ebenfalls mit dabei die Schweizer Partyband FAM undoder Shantel & Bucovina Club Orkestar, der kosmopolitische Sounds auf die Brass Wiesn bringt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich ebenfalls auf alteingesessene Stars der Szene wie die Sing-Along Band Grögötz Weißbir Gwasch und viele weitere Artists freuen.Tickets für das Festival gibt es unter reservix.de.Das komplette Line-Up 2026:Oiamara mit Bande | Shantel & Bucovina Club Orkestar | FAM | D'Hundskrippln | Innsbrucker Böhmische | Guten A-Band Big Band |FENZL | Grögötz Weißbir Gwasch | Jodeln mit Vroni Schweikl | Rauschberger Musi | Rossbrond Musikanten | Unlimited Culture Kapelle Quetschnblech | Zollhaus Musi | 4a Gsponn | Trio Vino | Volkstanz mit Vroni Schweikl und dem Niederbayerischen Musikantenstammtisch | FRIDA | Böllerschützen D'Gmiatlichn | Böllerschützen Neufahrn und die Wolfersdorfer GoasslschnalzerPressekontakt:Judith Kaßreservix.net/pressejudith.kass@reservix.deOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/6162041